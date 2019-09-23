Семь игроков «Зенита» — в сборной десятого тура РПЛ

InStat и РПЛ представили символическую сборную десятого тура российской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

В нее вошли сразу семь футболистов «Зенита», а также по одному игроку ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Сочи».

Символическая сборная 10-го тура РПЛ: Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Игорь Смольников (все — «Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Жоау Мариу («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Мартынович («Краснодар»).

После 10-го тура чемпионата России в турнирной таблице с 23 очками лидирует команда Сергея Семака. На втором месте располагается ЦСКА (22), а следом идут «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» — у всех по 20 очков. 0