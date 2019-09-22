Влашич: Восстановиться после «Лудогорца» было очень тяжело

Полузащитник ЦСКАподвел итоги матча 10-го тура РПЛ с(3:2).

«Первый тайм был потрясающим. Мы забили три мяча, и это было великолепно.

Но "Краснодар" хорошая команда, и после перерыва они дважды забили. Слава богу, мы победили, мы очень счастливы!

Два гола и голевая передача — это хорошо, но важно помогать команде добиваться результата.

Поражения от "Лудогорца" — это было очень тяжело. Дорога туда-обратно, поражение… Мы не показали свое настоящее лицо.

Думаю, у каждой команды в сезоне бывают такие игры, подобные вещи периодически происходят.

Но это не значит, что они были лучше нас на 5 голов. Мы старались забыть это как можно скорее и думать только о Краснодаре», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Армейцы, обыграв «быков», набрали 22 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Ранее в первом матче в группе Лиги Европы красно-синие проиграли болгарскому клубу со счетом 1:5. 0