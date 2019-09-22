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    Мусаев раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что это пенальти.

    Вилков сидит на VAR, Безбородов в поле, почему нельзя даже просто пойти посмотреть этот момент?

    Берг был первый на мяче, Дивеев коленом бьётся и лишает возможности забить гол. И это даже не смотрят.

    Я уже говорил, что было два срыва атаки, но не было карточек. Они видели только то, что я был чуть-чуть активным, а то, что срываются атаки, на это нет никакой реакции…

    Для меня судейство вообще непонятно. Я ещё молчу про момент с Ахметовым. Я думаю, для нашего игрока это была бы красная карточка.

    Не для этого сидят люди на VAR, и не для этого стоит там телевизор, что он даже не удосуживается посмотреть.

    Смысл общаться? Ничего уже не изменится. Мы были первые из тех, кто был за VAR, и, конечно, хочется справедливости, чтобы этот VAR не просто там стоял, а чтобы хотя бы главный судья подошёл и посмотрел спорный момент» — передаёт слова Мусаева «Чемпионат». 0

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