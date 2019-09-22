Хеведес: «Локомотив» считают аутсайдером группы в Лиге чемпионов

Защитникподелился своим мнением о перспективах московского клуба в Лиге чемпионов.

«Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как "Атлетико" и "Ювентус", которые являются фаворитами на выход в плей-офф. Будет серьезная борьба за два первых места. Нас же с "Байером" считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче — отличное начало для нас.

Шансы "Локомотива" в матче с "Атлетико"? Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с "Байером". Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим», — цитируют немец «Известия».

Напомним, что в первом туре «Локомотив» обыграл в гостях «Байер» (2:1). В следующем матче ЛЧ московский клуб примет «Атлетико». Игра состоится 1 октября в 22:00. 0