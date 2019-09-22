«Арсенал» — «Астон Вилла»: счет 3:2, обзор голов

В матче 6 тура АПЛпринимал. Хозяевам было нелегко, победу вырвать удалось лишь на последних минутах матча.

Счет открыли гости на 20 минуте. Эль-Гази закрутил мяч в штрафную с фланга и МакГин ударил в одно касание по опускающемуся мячу.

На 41 минуте положение «Арсенала» ухудшилось — Мэйтленд-Найлс получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Сравнять счет «канониры» смогли лишь во втором тайме. Это сделал Николя Пепе ударом с пенальти.

Позже Грилиш проскочил мимо нескольких защитников «Арсенала» и прострелил в район вратарской зоны. Оттуда мяч в ворота переправил Уэсли.

На 81 минуте Чемберс получил передачу в штрафной «Астон Виллы», но поразить цель сумел со второй попытки. Победный гол «красно-белые» забили на 84 минуте. Обамеянг обхитрил вратаря и ударил в его угол со штрафного.

«Арсенал» вышел на 4 место. У него 11 очков. «Астон Вилла» 18-я с четырьмя очками в активе.