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    «Арсенал» вырвал победу в тяжелейшем матче с «Астон Виллой»

    «Арсенал» — «Астон Вилла»: счет 3:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Календарь АПЛ
    В матче 6 тура АПЛ «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяевам было нелегко, победу вырвать удалось лишь на последних минутах матча.

    Пьер Обамеянг
    Пьер Обамеянг

    Счет открыли гости на 20 минуте. Эль-Гази закрутил мяч в штрафную с фланга и МакГин ударил в одно касание по опускающемуся мячу.

    На 41 минуте положение «Арсенала» ухудшилось — Мэйтленд-Найлс получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    Сравнять счет «канониры» смогли лишь во втором тайме. Это сделал Николя Пепе ударом с пенальти.

    Позже Грилиш проскочил мимо нескольких защитников «Арсенала» и прострелил в район вратарской зоны. Оттуда мяч в ворота переправил Уэсли.

    На 81 минуте Чемберс получил передачу в штрафной «Астон Виллы», но поразить цель сумел со второй попытки. Победный гол «красно-белые» забили на 84 минуте. Обамеянг обхитрил вратаря и ударил в его угол со штрафного.

    «Арсенал» вышел на 4 место. У него 11 очков. «Астон Вилла» 18-я с четырьмя очками в активе.

    АПЛ. 6 тур
    «Арсенал» — «Астон Вилла»
    «Арсенал»: Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 72), Джака (Уиллок, 72), Гендузи, Пепе, Обамеянг, Сака (Чемберс, 46)«Астон Вилла»: Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 72), Джака (Уиллок, 72), Гендузи, Пепе, Обамеянг, Сака (Чемберс, 46)Голы: 0:1 — 20 Макгинн, 1:1 — 59, пенальти Пепе, 1:2 — 60 Уэсли, 2:2 — 81 Чемберс, 3:2 — 84 ОбамеянгПредупреждения: Мэйтленд-Найлз (11), Джака (35), Гендузи (44), Энгельс (83), Пепе (85), Лено (90), Обамеянг (90)Удаления: Мэйтленд-Найлз (41)
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