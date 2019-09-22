Хаби Алонсо может сменить Зидана в «Реале»

Экс-полузащитникможет сменитьна посту главного тренера мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что увольнение француза, по слухам, обойдется мадридцам в 80 миллионов евро, президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможные варианты замены Зидана.

Напомним, 47-летний Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года, подписав контракт на 3,5 года. Ранее СМИ утверждали, что «Реал» может вернуть Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2010 по 2013 год.

Алонсо в настоящее время тренирует вторую команду «Реала Сосьедад». Летом 2019 года 37-летний испанец стал обладателем тренерской лицензий категории УЕФА Pro. 0