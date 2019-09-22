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    Хаби Алонсо может сменить Зидана в «Реале»

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид
    Экс-полузащитник «Реала» Хаби Алонсо может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    Несмотря на то, что увольнение француза, по слухам, обойдется мадридцам в 80 миллионов евро, президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможные варианты замены Зидана.

    Напомним, 47-летний Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года, подписав контракт на 3,5 года. Ранее СМИ утверждали, что «Реал» может вернуть Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2010 по 2013 год.

    Алонсо в настоящее время тренирует вторую команду «Реала Сосьедад». Летом 2019 года 37-летний испанец стал обладателем тренерской лицензий категории УЕФА Pro. 0

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