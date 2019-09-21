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    «Зенит» и «Рубин» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ

    «Зенит» — «Рубин»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 10-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 21 сентября.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий

    «Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.

    Запасные: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберёзкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

    Начало встречи — в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу «Зенита» — 1,35, на ничью — 5,00, а на победу «Рубина» — 9,20.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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