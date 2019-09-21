«Зенит» — «Рубин»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 10-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 21 сентября.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберёзкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

Начало встречи — в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» — 1,35, на ничью — 5,00, а на победу «Рубина» — 9,20.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0