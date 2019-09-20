Стали известны кандидаты на замену Зидана в «Реале»

Президентопределил круг возможных преемниковна посту главного тренера «сливочных», передает Marca.

По информации источника, в список вошли три возможных кандидата на смену французскому специалисту.

Фаворитом на этот пост является португалец Жозе Моуринью, который уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год и стал чемпионом Испании.

Также в списке есть Массимилиано Аллегри, чью кандидатуру клуб рассматривал перед назначением Хулена Лопетеги прошлым летом. Тогда итальянец остался верен контракту с «Ювентусом», но сейчас он пребывает без работы.

Третьим кандидатом источник называет легенду «Реала» Рауля Гонсалеса, который в настоящий момент руководит второй командой клуба «Кастильей». Испанец выступал за мадридцев в течение 16 лет и является шестикратным чемпионом национального первенства.

Отмечается, что Зидан в случае увольнения получит 80 миллионов евро.

Напомним, 47-летний Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года, подписав контракт на 3,5 года. 0