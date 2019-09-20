Кокорин прошел медосмотр и скоро приступит к тренировкам

Нападающийпрошел медобследование и начинает тренироваться по индивидуальной программе, передает ТАСС.

Отмечается, что 28-летний футболист прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.

Напомним, что 17 сентября Кокорин был освобожден по УДО из исправительной колонии общего режима, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

Позже стало известно, что футболист подписал новый контракт с «Зенитом» до конца текущего сезона с возможностью продления на год. 0