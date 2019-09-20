Гончаренко: Молодым надо пройти через такие матчи

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение со счетом 1:5 в выездном матче 1-го тура группового турнира

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«Мы и в первом тайме в скорости проигрывали, а во втором тайме это проявилось в виде пропущенных мячей. Не думаю, что стоит говорить о том, что было сказано в перерыве.

Молодым ребятам надо пройти через такие матчи. Тяжело принять крупное поражение, но надо. Когда ты имеешь такой средний возраст, то через такое, наверное, надо пройти.

Берегли ли игроков для "Краснодара"? Нет, мы мониторим ситуацию в целом — медицинские тесты, наши тесты. Решено было дать ребятам паузу. "Краснодар" проиграл 0:5? Думаю, мы будем в одинаковом состоянии. В одинаково тяжелом. И здесь уже надо проявлять характер», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Следующий матч в ЛЕ «армейцы» проведут против «Эспаньола» 3 октября. 0