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    Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола

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    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражения ЦСКА и «Краснодара» в стартовом туре группового этапа Лиги Европы.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Армейцы» уступили «Лудогорцу» со счетом 1:5, а «быки» проиграли «Базелю» со счетом 0:5.

    «Это, конечно, провал. Эти поражения — удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.

    Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня.

    А молодым игрокам "Краснодара", которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли "Олимпиакосу" 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах», — цитирует Газзаева «Чемпионат». 0

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