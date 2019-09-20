Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал пораженияв стартовом туре группового этапа

«Армейцы» уступили «Лудогорцу» со счетом 1:5, а «быки» проиграли «Базелю» со счетом 0:5.

«Это, конечно, провал. Эти поражения — удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.

Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня.

А молодым игрокам "Краснодара", которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли "Олимпиакосу" 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах», — цитирует Газзаева «Чемпионат». 0