ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 07:12
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:52
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»
  • 23:50
    • «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы
  • 23:57
    • «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»
  • 23:57
    • Загребское «Динамо» разгромило «Аталанту», Оршич оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Зидан считает победу ПСЖ над «Реалом» заслуженной

    Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды в проигранном поединке против ПСЖ (0:3).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Мы знали, что на нас будет оказываться давление, но ни на одном отрезке матча мы толком в игру так и не вошли. Обычно мы создаем много опасных моментов. Сегодня у нас отменили два гола, но кроме них мы ничего толком и не создали. Когда мы выигрываем, то выигрываем все вместе. Когда проигрываем, то это тоже наша общая вина.

    Здесь не о чем говорить, ПСЖ заслужил победу. Они были хороши во всем, а мы нет. Мы не смогли показать хорошую игру на таком уровне. А когда нет уровня игры и ритма, то приходится тяжело. Соперник держал нас под давлением, благодаря чему они и забили три гола.

    Второй тайм получился ничуть не лучше. За 90 минут мы не создали много моментов. Соперник был лучше сегодня. Нам нужно сесть и подумать, что произошло. Нас заживо сожрали в дуэлях», — приводит слова специалиста Marca. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 02:25
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — «Краснодар»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» победить «Металлург» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Справится ли «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в Казани?
  • «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Покажут ли «Базель» и «Краснодар» результативный футбол?
  • «Базель» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии» Футбол «Челси» слишком молод для Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Валенсия» Вчера в 17:120
  • 23:03
    • СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе
  • 22:22
    • «Витязь» возглавил турнирную таблицу Западной конференции
  • 21:46
    • «Олимпиакос» и «Тоттенхэм» победителя не определили
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локомотив» устоять в Леверкузене?
  • 3.37
    •
  • 08:08
    • «Атлетико Паранаэнсе» выиграл первый в истории Кубок Бразилии
  • 07:55
    • Сарри: От игры с «Атлетико» осталось горькое послевкусие
  • 07:41
    • Зидан считает победу ПСЖ над «Реалом» заслуженной
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева Вчера в 13:590
  • 21:14
    • Роналду и Игуаин — в атаке «Юве» на матч с «Атлетико»
  • 20:48
    • Коутиньо выйдет в стартовом составе «Баварии» против «Црвены Звезды»
  • 07:27
    • Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие