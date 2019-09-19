Зидан считает победу ПСЖ над «Реалом» заслуженной

Главный тренер мадридскогопрокомментировал игру своей команды в проигранном поединке против(0:3).

«Мы знали, что на нас будет оказываться давление, но ни на одном отрезке матча мы толком в игру так и не вошли. Обычно мы создаем много опасных моментов. Сегодня у нас отменили два гола, но кроме них мы ничего толком и не создали. Когда мы выигрываем, то выигрываем все вместе. Когда проигрываем, то это тоже наша общая вина.

Здесь не о чем говорить, ПСЖ заслужил победу. Они были хороши во всем, а мы нет. Мы не смогли показать хорошую игру на таком уровне. А когда нет уровня игры и ритма, то приходится тяжело. Соперник держал нас под давлением, благодаря чему они и забили три гола.

Второй тайм получился ничуть не лучше. За 90 минут мы не создали много моментов. Соперник был лучше сегодня. Нам нужно сесть и подумать, что произошло. Нас заживо сожрали в дуэлях», — приводит слова специалиста Marca. 0