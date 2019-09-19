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    Савич: После второго пропущенного мяча «Атлетико» показал характер

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    Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефан Савич
    Стефан Савич

    «Отличный получился матч. Мы здорово сыграли. Мы контролировали ход матча в первом тайме, но вынужденно поменяли планы после пропущенного гола.

    После второго пропущенного мяча мы показали характер. Команда не хотела мириться с поражением и не сдалась. Мы очень хорошо сражались в этом матче и заслужили ничью.

    Мы не хотели считать игру проигранной, потому что чувствовали, что команда хорошо играет. Это футбол — одна мелкая деталь может все изменить.

    Чувствовали, что можем добиться хотя бы ничьей. Всегда приятно забивать мячи. Этот гол стал первым для меня в Лиге чемпионов, и я очень этому рад», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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