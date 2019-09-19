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    Сарри: От игры с «Атлетико» осталось горькое послевкусие

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о ничейном исходе с «Атлетико» (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Считаю, что мы хорошо играли. От этой встречи осталось горькое послевкусие, поскольку нам казалось, что матч в наших руках. Мы должны уделить больше внимания стандартам и не терять концентрацию. Обязательно поработаем над этим.

    Я поставил в основу Куадрадо, потому что ждал открытого футбола от этого матча и подумал, что он будет хорошо использовать свободные зоны благодаря своей скорости. Считаю, что мы хорошо работаем, и я наконец-то смог увидеть то, над чем мы работаем на тренировках», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

    В следующем туре «Ювентус» на своем поле примет «Байер», а «матрасники» отправятся в гости к «Локомотиву». 0

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