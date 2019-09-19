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    ЦСКА крупно уступил «Лудогорцу» в Болгарии

    «Лудогорец» — ЦСКА: счет матча 5:1, обзор гола

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    Московский ЦСКА на выезде проиграл болгарскому «Лудогорцу» (1:5) в матче группового этапа Лиги Европы в группе Н.

    Игорь Дивеев
    Игорь Дивеев

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Влашич идеально навесил со штрафного, а Дивеев мощно пробил головой. Мяч, с отскоком от газона, влетел под перекладину.

    Отыгрались болгары на 47-й минуте. С ударом Сисиньо оборона ЦСКА справилась, и Вандерсон пробил по мячу — и тот проскочил прямо подмышкой у Акинфеева.

    Спустя три минуты Марселиньо с левого фланга прострелил на Лукоки, который выскочил на мяч и один оказался перед Акинфеевым. Ничего не помешало ему в касание замкнуть передачу.

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    На 52-й минуте Кешерю принял мяч на линии штрафной и обводящим ударом пробил в дальний угол. Акинфеев не дотянулся.

    Счет стал крупным на 68-й минуте. Кешерю открылся под передачу Недялкова и в касание пробил в дальний угол ворот ЦСКА.

    А на 72-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Армейцы пропустили контратаку и Акинфееву пришлось фолить против нападающего.

    Клаудиу Кешерю пробил в нижний правый угол. Акинфеев угадал направление, но не дотянулся.

    Лига Европы. Группа H
    «Лудогорец» (Болгария) — «ЦСКА» (Россия) — 5:1 (0:1)
    Голы: Дивеев, 11 (0:1). Вандерсон, 48 (1:1). Лукоки, 50 (2:1). Кешеру, 52 (3:1). Кешеру, 68 (4:1). Кешеру, 73 — с пенальти (5:1)«Лудогорец» (Болгария): Ренан, Сисинью, Григоре, Форстер, Недялков, Анисе, Баджи, Марселинью (Гуральски, 74), Лукоки (Жоржинью, 84), Кешеру (Битон, 86), ВандерсонЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бийол (Чалов, 53), Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Нисимура (Ахметов, 54)Предупреждения: Карпов, 61. Акинфеев, 72. Сисинью, 85

    В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1.

    Счет был открыт на 10-й минуте благодаря автоголу — Хави Лопеc отправил мяч в свои ворота. Отыгрались каталонцы на 60-й минуте, благодаря голу Матиаса Варгаса.

    Лига Европы. Группа H
    «Эспаньол» (Испания) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (0:1)
    Голы: Хави Лопес, 10 — в свои ворота (0:1). Варгас, 60 (1:1)«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Вила (Педроса, 67), Хави Лопес, Эспиноса, Налду, Гранеро, Рока, Мелендо (Кальери, 56), Поль Лосано, У Лэй, Варгас (Кампусано, 74)«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, Двали, Хайстер, Ботка (Ловренчич, 67), Харатин, Шигер, Игнатенко (Фримпонг, 85), Изаэл (Сигневич, 65), Зубков, НгуенПредупреждение: Игнатенко, 41

    Во втором туре группы Н ЦСКА на своем поле примет «Эспаньол», а «Лудогорец» отправится в гости к «Ференцварошу». Матчи пройдут 3 октября. 0

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