«Лудогорец» — ЦСКА: счет матча 5:1, обзор гола

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Влашич идеально навесил со штрафного, а Дивеев мощно пробил головой. Мяч, с отскоком от газона, влетел под перекладину.
Отыгрались болгары на 47-й минуте. С ударом Сисиньо оборона ЦСКА справилась, и Вандерсон пробил по мячу — и тот проскочил прямо подмышкой у Акинфеева.
Спустя три минуты Марселиньо с левого фланга прострелил на Лукоки, который выскочил на мяч и один оказался перед Акинфеевым. Ничего не помешало ему в касание замкнуть передачу.
На 52-й минуте Кешерю принял мяч на линии штрафной и обводящим ударом пробил в дальний угол. Акинфеев не дотянулся.
Счет стал крупным на 68-й минуте. Кешерю открылся под передачу Недялкова и в касание пробил в дальний угол ворот ЦСКА.
А на 72-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Армейцы пропустили контратаку и Акинфееву пришлось фолить против нападающего.
Клаудиу Кешерю пробил в нижний правый угол. Акинфеев угадал направление, но не дотянулся.
В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1.
Счет был открыт на 10-й минуте благодаря автоголу — Хави Лопеc отправил мяч в свои ворота. Отыгрались каталонцы на 60-й минуте, благодаря голу Матиаса Варгаса.
Во втором туре группы Н ЦСКА на своем поле примет «Эспаньол», а «Лудогорец» отправится в гости к «Ференцварошу». Матчи пройдут 3 октября. 0