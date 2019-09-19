«Атлетико Паранаэнсе» выиграл первый в истории Кубок Бразилии

В ответном поединке Кубка Бразилиив Порту-Алегри обыгралсо счетом 2:1.

Автором победного гола на 97-й минуте стал нападающий Рони. Еще один гол на свой счет записал полузащитник гостей Лео Ситтадини. Бывший игрок московского ЦСКА Витиньо провел весь матча на скамейке запасных. У хозяев отличился защитник Бруно Виейра.

В первой игре победу праздновал «Атлетико Паранаэнсе» — 1:0. Для клуба эта победа в Кубке Бразилии стала первой в истории.

В 2004 году «Атлетико» стал вице-чемпионом страны, а в 2005 году добился наивысшего успеха в своей истории, дойдя первым из клубов своего штата до финала главного южноамериканского клубного турнира — Кубка Либертадорес. В 2018 году команда завоевала свой первый международный трофей — Южноамериканский кубок. 0