СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе

«Реал» договорился с «Пари Сен-Жермен» о трансфере нападающего, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, базовая сумма трансфера составит 225 миллионов евро. Еще 50 миллионов парижане смогут получить в виде бонусов.

Кроме того, стали известны и детали личного контракта Мбаппе. Француз в новом клубе будет зарабатывать 35 миллионов евро в год. Эта сумма может увеличиться еще на 5 миллионов за счет бонусов.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас он залечивает травму. 0