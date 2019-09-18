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    СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе

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    «Реал» договорился с «Пари Сен-Жермен» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    По данным источника, базовая сумма трансфера составит 225 миллионов евро. Еще 50 миллионов парижане смогут получить в виде бонусов.

    Кроме того, стали известны и детали личного контракта Мбаппе. Француз в новом клубе будет зарабатывать 35 миллионов евро в год. Эта сумма может увеличиться еще на 5 миллионов за счет бонусов.

    В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас он залечивает травму. 0

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