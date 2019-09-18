Гончаренко: С «Лудогорцем» может быть игра на встречных курсах

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего матча св рамках группового этапа Лиги Европы.

«Завтра оценим состояние Шарлия и примем решение после общения с ним и нашими врачами. Если есть хоть минимальная вероятность усугубить повреждение, мы рисковать не будем.

ЦСКА уже много лет подряд играет в еврокубковых матчах, накопился большой опыт. Да, год назад мы сильно обновили команду.

Но все равно есть Акинфеев, Фернандес, Чалов, у которых уже есть опыт. Тем более что Лига чемпионов прошлого сезона сильно закалила нас.

Не думаю, что недостаток опыта сыграет свою роль. Тем более, многие играют за молодежные и национальные сборные.

Что касается адаптации Лукаса Сантоса, то визуально все хорошо, но мы понимаем, что это сложно. Другой чемпионат, другой язык.

В игровом плане проблем нет, но говорить о полной адаптации рано, понадобится какое-то время. Мы можем его выпустить как в стартовом составе, так и на замену.

Надеемся, что он будет приносить пользу и в чемпионате, и в Лиге Европы. А выйдет ли он завтра — увидите.

Травмы должны когда-то закончиться. Плюс в основном это механические травмы. За исключением разве что Набабкина и Шарлии. У Сигурдссона, Ефремова и Васина не мышечные травмы, поэтому дело не в физической подготовке.

Команда в хорошей форме. Надеемся, скоро мы преодолеем эту полосу. Тем более, наш график уплотняется, раньше игры были раз в неделю, сейчас чаще, и нам надо больше людей.

У "Лудогорца" очень широкий состав, есть минимум два исполнителя на каждую позицию.

Сравнивать сложно, потому что многие команды могут играть закрыто, а "Лудогорец" любит контролировать мяч — независимо от того, в еврокубках или в чемпионате они играют.

У них менталитет победителей. Это не тот случай, когда они будут глубоко обороняться в надежде на свой шанс. Так что завтра может быть игра со встречными атаками», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0