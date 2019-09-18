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    Гончаренко: С «Лудогорцем» может быть игра на встречных курсах

    ЦСКА Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лудогорцем» в рамках группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Завтра оценим состояние Шарлия и примем решение после общения с ним и нашими врачами. Если есть хоть минимальная вероятность усугубить повреждение, мы рисковать не будем.

    ЦСКА уже много лет подряд играет в еврокубковых матчах, накопился большой опыт. Да, год назад мы сильно обновили команду.

    Но все равно есть Акинфеев, Фернандес, Чалов, у которых уже есть опыт. Тем более что Лига чемпионов прошлого сезона сильно закалила нас.

    Не думаю, что недостаток опыта сыграет свою роль. Тем более, многие играют за молодежные и национальные сборные.

    Что касается адаптации Лукаса Сантоса, то визуально все хорошо, но мы понимаем, что это сложно. Другой чемпионат, другой язык.

    В игровом плане проблем нет, но говорить о полной адаптации рано, понадобится какое-то время. Мы можем его выпустить как в стартовом составе, так и на замену.

    Надеемся, что он будет приносить пользу и в чемпионате, и в Лиге Европы. А выйдет ли он завтра — увидите.

    Травмы должны когда-то закончиться. Плюс в основном это механические травмы. За исключением разве что Набабкина и Шарлии. У Сигурдссона, Ефремова и Васина не мышечные травмы, поэтому дело не в физической подготовке.

    Команда в хорошей форме. Надеемся, скоро мы преодолеем эту полосу. Тем более, наш график уплотняется, раньше игры были раз в неделю, сейчас чаще, и нам надо больше людей.

    У "Лудогорца" очень широкий состав, есть минимум два исполнителя на каждую позицию.

    Сравнивать сложно, потому что многие команды могут играть закрыто, а "Лудогорец" любит контролировать мяч — независимо от того, в еврокубках или в чемпионате они играют.

    У них менталитет победителей. Это не тот случай, когда они будут глубоко обороняться в надежде на свой шанс. Так что завтра может быть игра со встречными атаками», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0

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