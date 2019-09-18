«Байер» — «Локомотив»: счет 1:2 после первого тайма

обыгрываетсо счетом 2:1 после первого тайма матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Железнодорожники» вышли вперед на 16-й минуте. В быстрой атаке Жоау Мариу прокинул мяч на ход Гжегожу Крыховяку, тот ворвался в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

«Аптекарям» удалось восстановить равенство спустя девять минут. Ларс Бендер с правого фланга прострелил в центр штрафной, Чарлес Арангис в касание пробил по воротам, а мяч от ноги Бенедикта Хеведеса оказался в сетке.

Но еще до перерыва «Локо» вернул себе минимальное преимущество. На 37-й минуте голкипер Лукаш Градецки неудачно выбил мяч прямо на Дмитрия Баринова, который в падении направил сферу в пустые ворота.

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