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    Вальверде: Завтра решим, выйдет Месси на поле или нет

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от предстоящего гостевого матча с дортмундской «Боруссией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Что мне нравится в "Боруссии", так это особые отношения команды с болельщиками. В этой команде много превосходных игроков: Санчо, Ройс.

    Алькасер — тоже отличный футболист, и он это доказывает. "Боруссия" ему подходит как команда.

    Дортмундцы хорошо играют в контроль мяча, но также сильны на контратаках. Мы не знаем, как они будут действовать завтра.

    Завтра решим, выйдет Месси на поле или нет. Он хорошо провел предыдущую тренировку, без каких-либо проблем.

    Один неудачный день может стоить тебе участия в Лиге чемпионов. Оба прошлых финалиста проиграли больше матчей, чем мы, но в этом турнире нельзя выключаться даже на десять минут.

    Станет ли Ансу Фати завтра самым юным игроком "Барселоны", вышедшим в стартовом составе? Если он и сыграет, то не для того, чтобы установить рекорд, а потому, что он будет нужен команде.

    Фати — исключительно талантливый игрок, и мы им очень довольны», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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