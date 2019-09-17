Семин: Старт Лиги чемпионов — хорошая мотивация для игроков

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Матчи "Байера" с "Краснодаром" были очень давно. Даже месяц может многое поменять в организации игры, а здесь прошло полгода. Смотрели матч с "Боруссией", с "Хоффенхаймом" — все игры Леверкузена.

Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации.

Старт Лиги чемпионов — хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.

Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали — Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция — это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.

Бенедикт Хеведес очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле.

Вы уже всех в группе по местам расставили. Может нам уже и играть не надо? Первая игра всегда самая важная.

Дальше сама ситуация подскажет — какое будет турнирное положение, какие футболисты будут здоровы. Нет смысла заглядывать далеко. Завтра самый важный матч», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0