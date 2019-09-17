Клопп: Надо бороться за каждый мяч и сохранять интригу

Главный тренер «Ливерпуля»высказал мнение о предстоящем матче св первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, за счет чего именно мы прибавили. Это так не работает. В каждом следующем матче мы исправляли ошибки, которые допускали до этого, и делали это на протяжении всего сезона.

Хотим достичь своего прошлогоднего уровня, играть стабильно, использовать свои сильные качества, быть уверенными. Прогресс оценим в конце сезона, а сейчас надо просто отдаваться на поле без остатка.

Мы не ощущаем чемпионского груза. Это все в прошлом. Будут ли соперники играть против нас иначе? У меня нет ответа. Прежде я никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Надеюсь, мы будем к этому готовы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Юрген Клопп также прокомментировал поражение своей команды со счетом 0:1 в Неаполе в прошлом сезоне.

«Могу ли я гарантировать, что ничего подобного не случится снова? Нет, но парни не дают мне причин для сомнений. Надо использовать свои сильные стороны, бороться за каждый мяч и сохранять интригу», — заявил он.

Тренер также рассказал о защитнике Энди Робертсоне, который пропустил утреннюю тренировку из-за ушиба.

«Роббо сегодня не тренировался, посмотрим, что будет дальше. Речи о серьезной травме не идет, сегодня это была скорее мера предосторожности, но стопроцентной уверенности о его участии в матче нет. Проведем обследование, и тогда будет ясно». 0