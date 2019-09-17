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    Хендерсон: Пока рано говорить, что мы являемся фаворитами

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    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон

    «Пока рано говорить, что мы являемся фаворитами. Мы хорошо начали сезон, но способны прибавить. Стараемся взять как можно более удачный старт.

    Мы всегда полны амбиций и хотим совершенствоваться. Прошлый сезон уже в прошлом, если сумеем повторить, будет здорово, однако мы способны играть еще лучше. Надо попытаться выиграть все. Мы хотим побеждать в каждом матче.

    Играть в "Ливерпуле" непросто — каждый хочет тебя одолеть. Но так было всегда. "Наполи" — отличная команда, и мы должны сконцентрироваться на своих действиях.

    Если покажем достойный футбол, у нас будут прекрасные шансы на победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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