Чорлука: «Байер» — очень быстрая команда, но у нас есть план на игру

Капитан «Локомотива»высказал мнение о предстоящем матче против «Байера» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Леверкузенский "Байер" — очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру. Знаем, что нам не будет просто, но вы сами все увидите завтра.

Кого можно отметить персонально? Не буду называть имен. У них хорошая команда — именно командной игрой силен "Байер". Они владеют мячом, показывают красивый футбол, на который приятно смотреть.

Всегда красиво вернуться на стадион, где ты играл раньше. Помню, что у "Байера" тогда был хороший состав. Мы попали в Лигу Европы. Надеюсь, завтра эмоции будут еще лучше.

"Локомотив" слабее соперников по Лиге чемпионов, но мы покажем, что можем играть со всеми», — приводит слова игрока пресс-служба «Локо». 0