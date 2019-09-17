«Боруссия» Д — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F пройдет в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканжи, Дилэйни, Т. Азар, Витсель, Геррейро, Ройс, Алькасер, Санчо.

Запасные: Хупе, Загаду, Вайгль, Гетце, Дахуд, Ларсен, Брандт.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Артур, Фати, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Тодибо, Роберто, Ракитич, Видаль, Сайоль, Месси.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2,25, тогда как на успех «Боруссии» — 2.70. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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