Сенников: «Локо» практически нереально выйти из группы

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Россиивысказал мнение для стартующей еврокубковой кампании для российских клубов.

«В Лиге чемпионов шансы "Зенита" выглядят предпочтительнее, чем у "железнодорожников", ведь у питерцев не такие грозные соперники по группе.

"Зенит" — опытная команда, постоянно играющая в еврокубках. Да, матчи в любом случае предстоят непростые, но все в руках самих сине-бело-голубых.

"Локомотиву" намного сложнее, ведь соперники достались высочайшего класса. Выйти из группы будет очень сложно, практически нереально.

У москвичей есть шансы побороться за третье место, дающее право весной сыграть в Лиге Европы, где у наших клубов гораздо больше шансов на успех.

"Краснодар" и ЦСКА — команды крепкие, уже имеющие определенный международный опыт, поэтому здесь наши надежды должны оправдаться, и я надеюсь увидеть в плей-офф ЛЕ обе эти наши команды.

Я бы не сказал, что результаты российских клубов ухудшаются от года к году. Тот же ЦСКА в прошлом сезоне обыграл "Реал" дважды.

"Краснодар" хорошо играл в Лиге Европы. Есть положительные моменты, но случаются и неудачи», — приводит слова Сенникова «МК». 0