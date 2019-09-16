Сенников: За чемпионство будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Россииназвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона России-2019/20 и выделил главные проблемы

«Я думаю, за чемпионство будут бороться те же клубы, что в прошлом году: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар". На данный момент они самые стабильные.

"Краснодар" в последние годы всегда находится в пятерке лидеров. В прошлом году они могли бороться за чемпионство.

Полагаю, в этом году они продолжат движение наверх. С новыми приобретениями "быки" должны становиться сильнее.

Хотя есть уже покинувшие клуб игроки, которые, наверное, сейчас пригодились нынешнему "Краснодару", тот же Перейра, Гранквист.

Главная проблема "Спартака" заключается в том, что ушло много футболистов из команды и пришли новички, которые пока не адаптировались.

Можно выделить разве что Андре Шюррле, который в каждом матче показывает хорошую игру и подтверждает уровень чемпиона мира.

Есть проблемы в созидании у команды, они никак не могут найти взаимодействие между линиями полузащиты и атаки.

Командная игра прослеживается слабо, в основном красно-белые стараются за счет индивидуальных действий обострять и создавать моменты.

В обороне тоже много провалов», — приводит слова Сенникова «Московский комсомолец». 0