«Ростов» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Байрамян, Норманн, Ионов, Еременко, Попов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджиадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Швец, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Митришев.

Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе Нуньес.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 1.70, на ничью — 3.82, тогда как на успех «Ахмата» — 6.10.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0