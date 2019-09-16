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    «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

    «Ростов» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1.

    «Ростов»
    «Ростов»

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Глушаков отпасовал на правый край штрафной «Ростова», откуда Уциев прострелил в центр и угодил в прижатую руку Чернову. Пенальти, назначенный за это нарушение реализовал Одисе Роши.

    На 54-й минуте счет сравнялся Еременко мощно пробил из-за пределов штрафной «Ахмата», Гудиев плохо парировал мяч прямо перед собой и первым на добивание успел Хорен Байрамян.

    На 63-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Антон Швец получил красную карточку за грубый подкат прямой ногой в Норманна поблизости от центра поля.

    А две минуты спустя Матиас Норманн оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и нанес пушечный удар, отправив мяч в сетку ворот Гудиева с рикошетом от перекладины.

    «Ростов» по очкам догнал «Краснодар» и «Зенит», но занимает третье место по дополнительным показателям. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с «Тамбовом».

    «Ахмат» с восемью очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов».

    РПЛ. 9-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:1)
    Голы: Роши, 19 — с пенальти (0:1). Байрамян, 54 (1:1). Норманн, 64 (2:1)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Байрамян (Глебов, 82), Норманн, Еременко, И.Попов, Ионов (Долгов, 90), Шомуродов (Саплинов, 77)«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Швец, Глушаков (Понсе, 79), Иванов, Исмаэл, Митришев (Бериша, 65)Предупреждение: Саплинов, 85Удаление: Швец, 62 (грубая игра)
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