«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над грозненскимсо счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Глушаков отпасовал на правый край штрафной «Ростова», откуда Уциев прострелил в центр и угодил в прижатую руку Чернову. Пенальти, назначенный за это нарушение реализовал Одисе Роши.

На 54-й минуте счет сравнялся Еременко мощно пробил из-за пределов штрафной «Ахмата», Гудиев плохо парировал мяч прямо перед собой и первым на добивание успел Хорен Байрамян.

На 63-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Антон Швец получил красную карточку за грубый подкат прямой ногой в Норманна поблизости от центра поля.

А две минуты спустя Матиас Норманн оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и нанес пушечный удар, отправив мяч в сетку ворот Гудиева с рикошетом от перекладины.

«Ростов» по очкам догнал «Краснодар» и «Зенит», но занимает третье место по дополнительным показателям. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с «Тамбовом».

«Ахмат» с восемью очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов».