ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаАрхитекторы своего провала. «Арсенал» наступил на те же грабли
  • 16:43
    • Федун не одобрил отставку Кононова
  • 16:21
    • Месси примет участие в игре с дортмундской «Боруссией»
  • 14:20
    • СМИ: Глава Louis Vuitton хочет купить «Милан»
  • 13:34
    • Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев — лучшие игроки недели в КХЛ
  • 13:06
    • Польская бригада обслужит матч «Байер» — «Локомотив»
    Все новости спорта

    СМИ: Глава Louis Vuitton хочет купить «Милан»

    Милан Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Глава Louis Vuitton Бернар Арно намерен стать владельцем «Милана», утверждает Il Messaggero.

    Бернар Арно
    Бернар Арно

    По информации издания, французский бизнесмен планирует выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года.

    Сделка оценивается в один миллиард евро.

    Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние эксперты оценивают в 94,6 миллиарда долларов.

    Компания Арно выступила с официальным заявлением, в котором заявила, что предложений о покупке «Милана» не было. Впрочем, подобные опровержения тоже не всегда оказываются правдивыми. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-9 сентября
  • 09/09/2019 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Ахмат»
  • 1.74
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют результативно
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Динамо» продолжит успешно играть против «Уфы»?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Удержится ли «Ростов» в группе лидеров?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 00:020
  • 08:31
    • Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP
  • 08:15
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»
  • 14:48
    • Дом Умтити обокрали во время матча с «Валенсией»
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:050
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 14:36
    • Экс-игрок сборной Швеции объявил о завершении карьеры
  • 14:08
    • Гвардиола благодарен игрокам за помощь в создании авторитета в Англии
  • 13:52
    • Стала известна дата боя Емельяненко с Кокляевым
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 13:17
    • «Лудогорец» и ЦСКА рассудят боснийцы, «Базель» и «Краснодар» — финны
  • 12:49
    • Каррера не получал конкретных предложений из России
  • 12:35
    • ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие