СМИ: Глава Louis Vuitton хочет купить «Милан»

Глава Louis Vuittonнамерен стать владельцем «Милана», утверждает Il Messaggero.

По информации издания, французский бизнесмен планирует выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года.

Сделка оценивается в один миллиард евро.

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние эксперты оценивают в 94,6 миллиарда долларов.

Компания Арно выступила с официальным заявлением, в котором заявила, что предложений о покупке «Милана» не было. Впрочем, подобные опровержения тоже не всегда оказываются правдивыми. 0