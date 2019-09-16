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    Карпин: Игра, мягко говоря, не понравилась

    Ростов Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Настроение? Месяц август уже прошел, его надо забыть. Игра, мягко говоря, не понравилась. Летний отрезок? Если бы не игра с "Уфой", то месяц был бы идеальным.

    Сегодня все игроки пытались и старались, но мало что получалось. Три очка? Признак того, что есть игроки, обладая некоторым классом решают моменты.

    На основе тех футболистов, которые оказались у нас к концу прошлого сезона, стали наигрывать схему 4-3-3, чтобы уместить всех игроков.

    Попов умеет удивить, проводит огромный объем работы. Ивелин пока только удивляет. Карпин реанимировал карьеру Еременко? Если бы не я, был бы другой.

    Перспективы "Ростова"? В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на турнирную таблицу и количество очков», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Ростов» с 20 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 12-я строчка и 8 баллов. 0

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