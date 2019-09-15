Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку

Главный тренер «Зенита»прокомментировал слухи о возможном приобретении хавбека «Локомотива»

«Это просто бред. 99 процентов того, что пишется — только для того, чтобы как-то расшатать ситуацию. Абсолютно не соответствует действительности.

Когда у нас будут печатать что-то хотя бы проверенное, то порядка, думаю, будет больше. Кто что хочет, то и пишет.

Что можно сказать? Каждому бегать и доказывать обратное нет никакого желания. Надо сосредоточиться на своей работе.

Медведев говорил о поиске "десятки"? У Александра Ивановича, как у руководителя, есть своя позиция. У меня есть своя. Потом будем обсуждать, какие позиции нам нужны для усиления.

Есть спортивный директор, есть руководство, есть предложения главного тренера. Все обсуждаем и затем уже движемся, насколько возможно, чтобы усилить ту или иную позицию», — приводит слова Семака «Российская газета». 0