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    Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном приобретении хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Это просто бред. 99 процентов того, что пишется — только для того, чтобы как-то расшатать ситуацию. Абсолютно не соответствует действительности.

    Когда у нас будут печатать что-то хотя бы проверенное, то порядка, думаю, будет больше. Кто что хочет, то и пишет.

    Что можно сказать? Каждому бегать и доказывать обратное нет никакого желания. Надо сосредоточиться на своей работе.

    Медведев говорил о поиске "десятки"? У Александра Ивановича, как у руководителя, есть своя позиция. У меня есть своя. Потом будем обсуждать, какие позиции нам нужны для усиления.

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    • Есть спортивный директор, есть руководство, есть предложения главного тренера. Все обсуждаем и затем уже движемся, насколько возможно, чтобы усилить ту или иную позицию», — приводит слова Семака «Российская газета». 0

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