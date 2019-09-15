«Оренбург» — «Рубин»: счет матча — 2:1, обзор голов

«Оренбург» — «Рубин»
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Хозяевам удалось одержать победу со счетом 2:1.
На 49-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу Рикарду Алвеша, который отправил мяч в сетку после неудачной скидки Филипа Уремовича.
Гостям удалось отыграться через четыре минуты. После навеса Олега Данченко Евгений Башкиров головой пробил в ближний угол.
Вырвать победу хозяевам удалось на 89-й минуте. Артем Кулишев реализовал пенальти за фол Уремовича.
«Оренбург» набрал 8 очков и после своей победы поднялся на двенадцатое место в таблице РПЛ. У «Рубина» — 10 очков и девятое место.
РПЛ. 9-й тур
«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:0)
Голы: Рикарду Алвеш, 49 (1:0). Башкиров, 53 (1:1). Кулишев, 89 — с пенальти (2:1)«Оренбург»: Климович, Зотов, Сиваков, Козлов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Фамейе, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 83), Деспотович (Кулишев, 87)«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Степанов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 80), Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 73), ЗуевПредупреждения: Шкофлек, 13. Башкиров, 54. Степанов, 59. Аюпов, 78. Уремович, 88. Плиев, 90+1