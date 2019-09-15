«Оренбург» — «Рубин»: счет матча — 2:1, обзор голов

В девятом туре чемпионата Россиипринимал

Хозяевам удалось одержать победу со счетом 2:1.

На 49-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу Рикарду Алвеша, который отправил мяч в сетку после неудачной скидки Филипа Уремовича.

Гостям удалось отыграться через четыре минуты. После навеса Олега Данченко Евгений Башкиров головой пробил в ближний угол.

Вырвать победу хозяевам удалось на 89-й минуте. Артем Кулишев реализовал пенальти за фол Уремовича.

«Оренбург» набрал 8 очков и после своей победы поднялся на двенадцатое место в таблице РПЛ. У «Рубина» — 10 очков и девятое место.