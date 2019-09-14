Вулверхэмптон — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.09.2019)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Хесус Вальехо, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Тэмми Абрахам, Виллиан, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Фикайо Томори.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.