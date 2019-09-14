Тоттенхэм — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.09.2019)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Гарри Кейн, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Кристиан Эриксен, Серж Орье.
«Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Мамаду Сако, Джеффри Шлупп, Гари Кэхилл, Висенте Гуайта.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.