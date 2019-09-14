Семин: Матчи после сборных всегда очень тяжело проходят

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после победы надв матче 9-го тура премьер-лиги (1:0).

«Я от вас слышу в первый раз про 300 побед в чемпионатах России. Это индивидуальное достижение. Я рад, что мы выиграли этот тяжелый матч. Очень сложное и тяжелое поле.

Победа еще тяжела и тем, что выбыли два игрока — это Хеведес и Антон Миранчук. Сложно сказать, какой диагноз. Хеведес — это глубокое рассечение, а Антону завтра сделают МРТ, тогда и будет ясно.

Матчи после сборных всегда очень тяжело проходят, ведь большие эмоции истрачены в предыдущих играх. Не просто собраться в короткий период. Но ребята молодцы, работали на результат, первый тайм был хорошим», — сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер». 0