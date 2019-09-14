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    Семин: Матчи после сборных всегда очень тяжело проходят

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Я от вас слышу в первый раз про 300 побед в чемпионатах России. Это индивидуальное достижение. Я рад, что мы выиграли этот тяжелый матч. Очень сложное и тяжелое поле.

    Победа еще тяжела и тем, что выбыли два игрока — это Хеведес и Антон Миранчук. Сложно сказать, какой диагноз. Хеведес — это глубокое рассечение, а Антону завтра сделают МРТ, тогда и будет ясно.

    Матчи после сборных всегда очень тяжело проходят, ведь большие эмоции истрачены в предыдущих играх. Не просто собраться в короткий период. Но ребята молодцы, работали на результат, первый тайм был хорошим», — сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер». 0

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