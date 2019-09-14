«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет 3:1, обзор голов

Первый гол в матче забил Йетро Виллемс. Футболист сделал это на 7 минуте встречи. После этого «красные» полностью взяли инициативу в свои руки.
Счет хозяева сравняли на 28 минуте. В штрафную после передачи Робертсона вошел Мане и отправил мяч в дальний гол. На 40 минуте сенегалец забил второй гол «Ливерпуля», выведя его вперед.
С передачи Фирмино Мохаммед Салах отметился своим первым голом в этой игре и 4 мячом в сезоне.
«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 5 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе. В любом случае «мерсисайдцы» останутся на первой строчке с 15 очками. «Ньюкасл» отправился на 16 позицию. У команды Стива Брюса 4 пункта.
АПЛ. 5 тур
«Ливерпуль» — «Ньюкасл»
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах«Ньюкасл»: Дубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), ЖоэлинтонГолы: 0:1 — 7 Виллемс, 1:1 — 28 Мане, 2:1 — 40 Мане, 3:1 — 72 Салах