«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет 3:1, обзор голов

В 5 туре АПЛпринимал. «Сорокам» удалось выйти вперед, однако затем «мерсисайдцы» выровняли положение и даже выиграли первый тайм. Дубль оформил

Первый гол в матче забил Йетро Виллемс. Футболист сделал это на 7 минуте встречи. После этого «красные» полностью взяли инициативу в свои руки.

Счет хозяева сравняли на 28 минуте. В штрафную после передачи Робертсона вошел Мане и отправил мяч в дальний гол. На 40 минуте сенегалец забил второй гол «Ливерпуля», выведя его вперед.

С передачи Фирмино Мохаммед Салах отметился своим первым голом в этой игре и 4 мячом в сезоне.

«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 5 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе. В любом случае «мерсисайдцы» останутся на первой строчке с 15 очками. «Ньюкасл» отправился на 16 позицию. У команды Стива Брюса 4 пункта.