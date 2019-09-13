Цорн: Жиго не продается, он — один из лидеров «Спартака»

Генеральный директор «Спартака»рассказал, каких игроков красно-белые отказались продавать в летнее трансферное окно.

«Большой спрос был на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Из Чехии был спрос на молодых футболистов.

От иностранных клубов был спрос на Жиго. Но он тоже не продается. Он бесценный для нас. Да, у нас есть Кутепов, но глубокой скамейки на этой позиции нет. Жиго — один из лидеров команды.

За сколько денег ты сможешь заменить его игроком из Европы? Это будет дороже, чем Тиль», — приводит слова Цорна Sport24.ru.

Напомним, что ранее Цорн рассказал, что считает реальным вернуть в «Спартак» вингера «Аякса» Квинси Промеса, выступавшего за красно-белых с 2014 по 2018 год и выигравшего вместе с командой чемпионат России и Суперкубок страны. 0