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    Шунин: Рвался вернуться в бой раньше времени, но доктора меня остановили

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    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о восстановлении после травмы, которую получил в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    «Дела идут хорошо, я восстановился после травмы. Рад, что вернулся в общую группу и тренируюсь без ограничений.

    Я даже рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили и решили не форсировать события. Сейчас набираю форму, нужно почувствовать игровые упражнения. Осталось не так много.

    Буду ли я в заявке в понедельник, зависит от тренерского штаба. Конечно, ещё какое-то время мне понадобится, чтобы набрать оптимальную форму, но уже скоро буду полностью готов.

    С нетерпением жду момента, когда вернусь и начну играть. Когда не можешь помочь команде и смотришь матчи с трибуны или по телевизору — это сложно.

    Хорошо, когда в команде есть вратарь, готовый заменить в случае травмы. Это делает "Динамо" только сильнее», — сказал Шунин изданию «Чемпионат». 0

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