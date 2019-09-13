Шунин: Рвался вернуться в бой раньше времени, но доктора меня остановили

Голкипер московского «Динамо»рассказал о восстановлении после травмы, которую получил в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с(0:2).

«Дела идут хорошо, я восстановился после травмы. Рад, что вернулся в общую группу и тренируюсь без ограничений.

Я даже рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили и решили не форсировать события. Сейчас набираю форму, нужно почувствовать игровые упражнения. Осталось не так много.

Буду ли я в заявке в понедельник, зависит от тренерского штаба. Конечно, ещё какое-то время мне понадобится, чтобы набрать оптимальную форму, но уже скоро буду полностью готов.

С нетерпением жду момента, когда вернусь и начну играть. Когда не можешь помочь команде и смотришь матчи с трибуны или по телевизору — это сложно.

Хорошо, когда в команде есть вратарь, готовый заменить в случае травмы. Это делает "Динамо" только сильнее», — сказал Шунин изданию «Чемпионат». 0