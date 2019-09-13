Ловчев: Не уверен, что Черчесов пойдет в «Спартак»

Бывший футболистпрокомментировал слухи от том, что столичный клуб может возглавить наставник сборной России

«Не уверен, что Стас пойдет в "Спартак". Помните его историю возможного возвращения в стан "народной команды", когда он работал в "Амкаре". Когда пермский клуб при его руководстве неплохо заиграл, Леонид Федун решил вернуть Станислава Саламовича. Они встретились в Москве. Пожали руки, и де-факто Черчесов уже был назначен на пост главного тренера "Спартака". Надо было лишь уладить формальности с "Амкаром".

После совещания с Федуном Стас решил встретиться со своим давним другом Гурамом Аджоевым, который на тот момент был гендиректором "Динамо". Вроде бы Аджоев звал Черчесова в "Динамо". Станислав Саламович сказал, что уже договорился со "Спартаком", на этом разговоры закончились. Федун в итоге от тогдашнего генерального директора "Спартака" Романа Асхабадзе узнал о том, что Станислав встречался с Гурамом Захаровичем. Черчесов вернулся в "Амкар", провел последнюю тренировку, после чего пошел договариваться с президентом клуба о переходе.

В этот момент ему позвонил Леонид Арнольдович, спросил, правда ли, что Стас встречался с руководителем "Динамо". Тот ответил: да. На что Федун сказал: "До свидания, вы нам не нужны". Я могу немного исказить детали истории, но суть, думаю, понятна. Не знаю, как Черчесов поведет себя в ситуации с новым приглашением, — приводит слова Ловчева Sportbox. 0