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    Ловчев: Не уверен, что Черчесов пойдет в «Спартак»

    Спартак Трансферы Сборная России Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слухи от том, что столичный клуб может возглавить наставник сборной России Станислав Черчесов.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Не уверен, что Стас пойдет в "Спартак". Помните его историю возможного возвращения в стан "народной команды", когда он работал в "Амкаре". Когда пермский клуб при его руководстве неплохо заиграл, Леонид Федун решил вернуть Станислава Саламовича. Они встретились в Москве. Пожали руки, и де-факто Черчесов уже был назначен на пост главного тренера "Спартака". Надо было лишь уладить формальности с "Амкаром".

    После совещания с Федуном Стас решил встретиться со своим давним другом Гурамом Аджоевым, который на тот момент был гендиректором "Динамо". Вроде бы Аджоев звал Черчесова в "Динамо". Станислав Саламович сказал, что уже договорился со "Спартаком", на этом разговоры закончились. Федун в итоге от тогдашнего генерального директора "Спартака" Романа Асхабадзе узнал о том, что Станислав встречался с Гурамом Захаровичем. Черчесов вернулся в "Амкар", провел последнюю тренировку, после чего пошел договариваться с президентом клуба о переходе.

    В этот момент ему позвонил Леонид Арнольдович, спросил, правда ли, что Стас встречался с руководителем "Динамо". Тот ответил: да. На что Федун сказал: "До свидания, вы нам не нужны". Я могу немного исказить детали истории, но суть, думаю, понятна. Не знаю, как Черчесов поведет себя в ситуации с новым приглашением, — приводит слова Ловчева Sportbox. 0

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