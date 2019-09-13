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    Лещук почти не видел улыбающегося Денисова

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    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, насколько серьезным на тренировках был Игорь Денисов, которого боялись молодые игроки.

    Игорь Лещук
    Игорь Лещук

    «Игорь Денисов — очень работоспособный человек. На любой тренировке он на максимуме. Я редко видел, как он улыбается. Если кто-то позволял себе где-то недобежать, он пихал так, что молодым поначалу было страшно.

    Но по делу все говорил. Считаю, что в каждой команде должен быть такой человек. Ему важно было постоянно выигрывать, даже в двусторонках.

    Недавно я разговаривал с Раушем, Нойштедтером и Филиппом. Спросил, чем тренировки в России отличаются от тренировок в Германии. Филипп сказал, что тут даже в квадрат играют очень серьезно. У них не так», — приводит слова Лещука «Матч ТВ». 0

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