Ларссон: Мой отец теперь «красно-белый» болельщик

Нападающийрассказал о переходе в московский клуб, а также поделился мнением о постоянных сравнениях с отцом.

«Сильно ли сомневался, когда получил приглашение из России? Нет. Изначально знал, что "Спартак" — реально большой клуб. Плюс меня впечатлил профессионализм, который проявили красно-белые в переговорах.

Думаю, отец скоро приедет. Он сейчас не работает, так что планирует меня навестить и побывать на матче "Спартака". Теперь он тоже красно-белый болельщик.

Что я ощутил, когда сыграл на поле вместе с отцом? Это было в 2013 году, когда я только начинал свой путь в футболе и играл за "Хегаборг" в четвертом дивизионе. В концовке одной из игр папа вышел на замену, а затем я отличился, и мы вместе отпраздновали гол. Было круто!» — приводит слова Ларссона пресс-служба москвичей.

Напомним, Джордан перешел в «Спартак» из шведского «Норрчепинга» в минувшее трансферное окно за четыре миллиона евро. В составе московского клуба 22-летний форвард забил один мяч в четырех поединках РПЛ. 0