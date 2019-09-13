Конте: Поможем Санчесу вернуть свой уровень

Главный тренер «Интера»высказался об игре команды и новичках

«Санчес — сильный игрок, в прошлом он демонстрировал свой высокий уровень. Мы должны помочь ему вернуть форму, потерянную в "МЮ". Ему нужно адаптироваться к нашей игре, чем он сейчас и занят.

Лукаку пришел в клуб скромным и желающим проявить себя игроком. Команда сразу осознала это и приняла его наилучшим образом.

Он обладает отличными человеческими качествами и является настоящим командным игроком. Его физическая форма улучшилась. Мы надеемся, что он забьет как можно больше голов, он всегда забивал голы.

Фундамент строится независимо от результатов. В сегодняшнем "Интере" можно увидеть клуб с четкими идеями.

Стараемся выстраивать нашу тактическую идентичность: когда те, кто ранее играл меньше, приходят в команду, они точно будут знать, что должны делать на поле.

У нас команда, которая претерпела большинство изменений [по сравнению с другими]. Период адаптации неизбежен, но мы хотим превратить вопросительные знаки вокруг нас в восклицательные», — сказал Конте в интервью Goal. 0