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    Месси оценил игру «Барселоны» на старте сезона

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    В одном из интервью Лионель Месси поделился своим впечатлением от игры «Барселоны» в последних матчах. Изданию Sport.es он сказал, что команде нужно вернуть свою прежнюю форму и начать побеждать.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Я не беспокоюсь из-за начала сезона. Оно выдалось неудачным из-за нескольких факторов. В первую очередь у нас было слишком много травм. Мы здорово сыграли с "Атлетиком", хотя в Бильбао всегда трудно играть. Мы пропустили на последних минутах, но контролировали игру весь второй тайм. Мы не заслуживали поражения. Также команда отлично проявила себя против "Бетиса". Во втором тайме она вновь была хороша. Но затем была осечка в матче с "Осасуной".

    Меня не беспокоит наше положение. Все понимают, что нельзя начинать сезон таким образом. Теперь, после перерыва на матчи сборных, мы должны взять себя в руки и вернуться на победный путь», — сказал Месси в беседе с журналистами.

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