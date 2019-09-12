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    Кержаков: Верю, что Кокорин вернется на прежний уровень

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в петербургский клуб.

    Михаил Кержаков
    Михаил Кержаков

    17 сентября должно официально вступить в силу решение об условно-досрочном освобождении, после чего Кокорин и Павел Мамаев смогут покинуть колонию в Белгородской области.

    «Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень.

    Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть.

    Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», — сказал Кержаков «Фонтанке».

    Контракт нападающего с «Зенитом» истек летом, однако петербургский клуб выразил желание подписать с ним новое соглашение.

    Согласно регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ), свободным агентом команда может усилиться во внезаявочное время, поэтому уже до зимнего трансферного окна Александр сможет присоединиться к сине-бело-голубым. 0

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