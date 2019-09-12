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    Глеб: Хотел «втащить» Гвардиоле после финала ЛЧ

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    Полузащитник Александр Глеб вспомнил период, когда выступал за «Барселону» и конфликтовал с тренером каталонцев Пепом Гвардиолой.

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    «Жалел, когда ушел из "Барселоны". Честно говоря, я сам виноват.

    В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал.

    Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним.

    Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в "Барселоне" собрались лучшие из лучших: не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир. В итоге все у меня пошло не так.

    В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже был обижен. Все игры до финала я играл, а в главном матче Гвардиола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил.

    Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю и на его месте поступил бы точно так же», — сказал Глеб «Матч ТВ».

    Будучи игроком каталонского клуба, стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка страны 0

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