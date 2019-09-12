Хильемарк оценил уровень РПЛ

На официальном канале московского YouTube появилось небольшое интервью нового футболиста команды Оскара Хильемарка. Шведский хавбек поделился своими впечатлениями после переезда в Россию.

«Я перешёл из итальянской Серии А. Конечно, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне чемпионата России, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь играют. Здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы. Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее», — сказал швед.

Напомним, что аренда Хильемарка обошлась «бело-синим» в 500 тыс евро. 0