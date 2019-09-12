Директор «Барселоны»: не вижу Месси в другом клубе

Директор каталонскойвысказался по поводу ситуации с контрактом. Отмечается, что футболист останется в клубе, цитирует топ-менеджера Goal.

«Я не вижу Лео в другом клубе. Есть всего несколько человек, которые связаны с "Барселоной" ещё больше, чем Месси. Он живёт в Барселоне. Он и есть "Барселона". Люди беспокоятся о пунктах в его контракте, но Лео останется, потому что здесь его дом, и он это чувствует. К тому же Месси — выпускник нашей академии. Просто взгляните на него, когда команда проигрывает», — сказал Бордас.

Напомним, что Месси хотят видеть в MLS. Дэвид Бекхэм интересовался, сможет ли аргентинец переехать в США по окончанию контракта с «Барселоной». 0