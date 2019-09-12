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    Директор «Барселоны»: не вижу Месси в другом клубе

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    Директор каталонской «Барселоны» Хавьер Бордас высказался по поводу ситуации с контрактом Лионеля Месси. Отмечается, что футболист останется в клубе, цитирует топ-менеджера Goal.

    Лео Месси
    Лео Месси

    «Я не вижу Лео в другом клубе. Есть всего несколько человек, которые связаны с "Барселоной" ещё больше, чем Месси. Он живёт в Барселоне. Он и есть "Барселона". Люди беспокоятся о пунктах в его контракте, но Лео останется, потому что здесь его дом, и он это чувствует. К тому же Месси — выпускник нашей академии. Просто взгляните на него, когда команда проигрывает», — сказал Бордас.

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