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    Бабаев рассказал о срыве трансфера Комличенко

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко не стал игроком клуба этим летом.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    «К сожалению, банально не удалось договориться с клубом. Если упрощать, то мы предлагали аренду, а "Млада Болеслав" настаивала на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведет определенное — разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.

    Почему предлагали аренду? Футболист доказал свой уровень беспрецедентным количеством мячей в чемпионате Чехии. Какой бы ни был уровень этой лиги, 29 мячей — это серьезно. Но, исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас были определенные сомнения. Не хотелось иметь футболиста на длинном контракте, недовольного тем, что он не получает игровой практики.

    У клуба в этом случае был бы недешевый актив, который не приносит пользы. Поэтому посчитали разумным попробовать договориться на аренду. Но мы предлагали большие деньги за нее — почти 20% от суммы трансфера. А обязательная опция выкупа не оставляла нам возможности поматросить и бросить.

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    • Одним из ключевых факторов, который для нас был крайне важен при выборе нападающего, были скоростные качества. Хотели увеличить общекомандную скорость. Что касается Комлинченко, зимой мы, возможно, вернемся к этому вопросу. Но это не гарантия. При этом я еще раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой», — приводит слова Бабаева «Чемпионат». 0

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