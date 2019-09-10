Кирьяков: Вряд ли Россия упустит имеющееся преимущество

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал прошедший матч национальной команды квалификации Евро-2020 против Казахстана (1:0).

«Тяжелая встреча. Понятно, что казахи вышли с мыслью сыграть вничью, это было отчетливо видно с первых минут. Было тяжело вскрывать насыщенную оборону соперника, тем более после тяжелой встречи в Шотландии, где игроки потеряли очень много сил.

Да, произошло несколько изменений в стартовом составе, но как-то заметно сборную это не усилило. В таких матчах нужно терпеть и ждать шанса. Соперник уделял большое внимание обороне, отсюда и небольшое количество моментов. К счастью, в концовке игры стандартное положение нам помогло, и мы заработали очень важные три очка.

В турнирной таблице у нас огромный гандикап, и вряд ли мы упустим имеющееся преимущество, которое заслужили. Теперь к имеющейся ситуации нужно соответственно отнестись: продолжать набирать очки и идти вперед. Думаю, все будет в порядке», — приводит слова Кирьякова Rusfootball.info. 0